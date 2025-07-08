В США обнаружили останки древнейшего птерозавра

Американские ученые обнаружили во время раскопок в горных регионах на территории штата Аризона останки ранее неизвестного вида птерозавров, чьи представители жили на Земле более 209 млн лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, открытие значительно расширило представления ученых об анатомии птерозавров, существовавших в Северной Америке еще до Триасово-юрского вымирания, сообщила пресс-служба Смитсоновского национального музея естественной истории (SNMNH).

"Ученым удалось обнаружить в Национальном парке Петрифайд-Форест ранее неизвестный костяной слой конца триасового периода, где скрывались одни из самых древних останков птерозавров на Земле за пределами Европы. Их обнаружение указывает на то, что первые летающие ящеры успели проникнуть и приспособиться к жизни в сухом климате нижних широт Пангеи еще до распада этого суперконтинента", - говорится в сообщении.

Как отмечается, останки пока древнейшего североамериканского птерозавра были случайным образом обнаружены группой американских палеонтологов под руководством куратора SNMNH Анны Беренсмайер при поисках останков древних звероящеров-синапсид на территории Национального парка Петрифайд-Форест, где залегают породы конца триасовой эры, сформировавшиеся около 207-225 млн лет назад.

В это время, как объясняют ученые, климат Земли начал резко меняться в результате массовых извержений вулканов, связанных с начавшимся в то время разрушением Пангеи, суперконтинента, объединявшего фактически все современные материки. Его распад привел к вымиранию 75% сухопутной фауны, что предположительно расчистило жизненное пространство для первых динозавров, птерозавров, крокодилов и прочих знаковых животных мезозойской эры.

Во время поисков останков потенциальных предков млекопитающих исследователям удалось обнаружить целое поле костей современников этого процесса, в число которых вошли десятки видов рыб, амфибий, древних родственников современных реликтовых ящериц-туатар и черепах, а также примитивный птерозавр размером с чайку. Он получил имя Eotephradactylus mcintireae в честь греческой богини зари Эос и палеонтолога-любителя Сьюзан Макинтайр, непосредственно обнаружившей его останки.

Как отмечают ученые, останки этого крылатого ящера были обнаружены рядом с прослойкой пепла, что позволило им определить точный возраст этой окаменелости - 209,18 млн лет. Подобная датировка делает существо современником древнейших птерозавров Земли из Европы и говорит о том, что рыбоядные летающие рептилии проникли в засушливые субтропические регионы Пангеи еще до того, как распался этот субконтинент. Это значительно расширяет представления ученых об истории эволюции птерозавров, подытожили палеонтологи.

О птерозаврах

По текущим представлениям палеонтологов, птерозавры были первыми позвоночными существами, освоившими полет. Эти крылатые ящеры предположительно возникли в конце триасового периода, около 220-210 млн лет назад, через несколько десятков миллионов лет после того, как их предки, похожие по облику на ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров. История эволюции птерозавров, как и среда обитания их предков, пока вызывают массу споров среди палеонтологов.