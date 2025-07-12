Гороскоп на 12 июля

Сегодня звезды гороскопа обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Не вступайте в споры с окружающими - все равно никто никого сегодня ни в чем не убедит, и каждый останется при своем мнении, невзирая на любые аргументы. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад. Ну а если не получится, то хотя бы просто сдерживайте негативные эмоции, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня Овен сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда - это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Овну поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Овна сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе - применяться только проверенные методы.

Телец

Сегодня в любом деле лучший вариант действий для Тельца - тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды гороскопа склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами сегодня Телец достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

Близнецы

Сегодня Близнецам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день Близнецам придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Близнецы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем - подвергнутся безжалостным нападкам.

Рак

Сегодня Рак будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры - полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Раке его стремительность, напор и "революционные" замашки. Раку придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах - придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Лев

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Льву, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Лев будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить его и создавать вокруг суету, Лев будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Дева

Сегодня Дева будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Дева сегодня покупала подарок для любимого человека, то вместо букета подарила бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии - вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Деву швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ей сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Весы

Сегодня Весы ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, - дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Весы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин - благодаря такому меню Весы встретят новый день во всеоружии!

Скорпион

Сегодня дела и мысли Скорпиона будут связаны с его близкими людьми - родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Скорпион может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня - день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Стрельца неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Стрелец не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Козерог

Сегодня Козерога будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета - он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Козерог сразу же отметет. Если же Козерог запланировал траты - к примеру, на летний отдых - самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, - более удачного дня для этого не найти!

Водолей

Сегодня Водолей будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Водолею придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Водолей сегодня добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.

Рыбы

Сегодня жизненная энергия Рыб будет находиться на спаде. Даже при всем желании им не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Рыбы все-таки возьмутся, они будут склонны применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Рыбам посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие - чужое вдохновение поможет им пополнить свой запас энергии.