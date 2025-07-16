В Германии предложили бесплатно пожить в одном из городов

Власти города Айзенхюттенштадт в Восточной Германии предложили бесплатное двухнедельное проживание всем желающим. Об этом пишет Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Попробовать пожить в немецком городе можно в рамках акции Probewohnen ("Пробное проживание" - прим. "Ленты.ру"), которая пройдет с 6 по 20 сентября 2025 года. Заявку можно подать до 5 июля. Таким образом власти хотят привлечь больше новых жителей в город, население которого за последние годы сильно сократилось.

Участникам предоставят меблированную квартиру в центре Айзенхюттенштадта, дадут возможность пройти собеседования у потенциальных работодателей и поучаствовать в местом досуге: познакомиться с местными жителями в пабе, а также сходить на экскурсии.

В муниципалитете заявили, что программа пользуется популярностью - на данный момент подано уже более 500 заявок. Больше всего шансов получить одобрение у граждан ФРГ и евреев, которые имеют на руках необходимые документы, знают язык и обладают профессиональной квалификацией.