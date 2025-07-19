Ученые раскрыли тайны подземной жизни Австралии

Ученые из CSIRO провели масштабное исследование подземных обитателей в северной части Австралии и впервые подробно изучили стригофауну - уникальных животных, приспособленных к жизни в темных и бедных питательными веществами грунтовых водах. Об этом сообщает Национальное научное агентство Австралии (CSIRO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подземные жители, среди которых преобладают мелкие ракообразные, особенно креветки рода Parisia, обитают в карстовых пустотах, где особые бактерии поддерживают пищевую цепочку, добывая энергию из химических реакций с минералами. Такой механизм компенсирует отсутствие света и растительной жизни в глубинах грунтовых вод.

Исследователи взяли пробы из более 50 скважин, применяя методы анализа экологической ДНК и видеонаблюдения, чтобы выявить биологическое разнообразие и распространение стригофауны. Они выяснили, что качество и количество воды, а также особенности геологии влияют на виды и численность обитателей.

Однако подземные экосистемы оказались очень уязвимы к деятельности человека. Изменение уровня грунтовых вод, загрязнение и внесение химикатов могут нарушить баланс и привести к снижению биоразнообразия, что повлияет на качество водных ресурсов региона.

"Стригофауна - невидимые, но важные участники подземных экосистем, которые обеспечивают чистоту и здоровье грунтовых вод", - подчеркнул старший научный сотрудник CSIRO доктор Пол МакИнерни.

Ученые призывают к дальнейшему изучению этих сообществ, чтобы защитить уникальные подземные экосистемы и гарантировать устойчивое использование водных ресурсов Северной Австралии.