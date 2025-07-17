Лабрадор из Индии стал популярным благодаря своим картинам, доход от продажи которых идет на помощь бездомным животным.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Indian Express.

Когда-то брошенный и найденный связанным в возрасте 45 дней, лабрадор по кличке Дали стал настоящей звездой благодаря своему необычному таланту к живописи. Теперь он завоевывает сердца своими абстрактными картинами, а все вырученные от продажи средства направляются на помощь бездомным собакам.

Талант собаки открылся, когда она попыталась "украсть" кисть у своего хозяина, который сам является художником.

"Она выхватывала кисть у моего мужа и убегала с ней. Мы решили дать ей шанс, и когда она впервые прикоснулась к холсту, мы были в восторге", - рассказала владелица Дали.

Специально для питомца был разработан удобный инструмент - кисть, сделанная вручную из дерева, подходящая под размер его челюсти. Каждый её "живописный жест" превращается в уникальное произведение искусства, которое затем выставляется на продажу. Часть работ вошла в ограниченный выпуск календаря, доходы от которого полностью направляются на спасение и лечение бездомных животных.

"Мы думали, что сможем продать картины по всему миру, и все деньги пойдут на помощь собакам. Это сбылось. Люди оценили это и поддержали", - отметил хозяин пса-художника.