Лабрадор из Индии стал популярным благодаря своим картинам
Лабрадор из Индии стал популярным благодаря своим картинам, доход от продажи которых идет на помощь бездомным животным.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Indian Express.
Когда-то брошенный и найденный связанным в возрасте 45 дней, лабрадор по кличке Дали стал настоящей звездой благодаря своему необычному таланту к живописи. Теперь он завоевывает сердца своими абстрактными картинами, а все вырученные от продажи средства направляются на помощь бездомным собакам.
Талант собаки открылся, когда она попыталась "украсть" кисть у своего хозяина, который сам является художником.
"Она выхватывала кисть у моего мужа и убегала с ней. Мы решили дать ей шанс, и когда она впервые прикоснулась к холсту, мы были в восторге", - рассказала владелица Дали.
Специально для питомца был разработан удобный инструмент - кисть, сделанная вручную из дерева, подходящая под размер его челюсти. Каждый её "живописный жест" превращается в уникальное произведение искусства, которое затем выставляется на продажу. Часть работ вошла в ограниченный выпуск календаря, доходы от которого полностью направляются на спасение и лечение бездомных животных.
"Мы думали, что сможем продать картины по всему миру, и все деньги пойдут на помощь собакам. Это сбылось. Люди оценили это и поддержали", - отметил хозяин пса-художника.
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