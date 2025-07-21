Найдена разновидность птицы киви, считавшаяся исчезнувшей полвека назад

В Новой Зеландии рейнджер департамента охраны дикой природы Иэн Грэм обнаружил в заповедной зоне разновидность птицы киви, которую считали исчезнувшей полвека назад. Об этом сообщает местная радиостанция RNZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я услышал крики киви в первую ночь [поисков] - две из них пели дуэтом - и я сразу понял, что они не похожи на других киви. Это было волнующе, но мне потребовалось несколько дней, чтобы сузить область поиска", - рассказал Грэм.

В итоге мужчине удалось убедиться в том, что птица, которую он слышал, принадлежит к виду киви пукупуку, он же - маленький пятнистый киви. Эти птички крайне уязвимы перед хищниками и могут выживать только в огороженных зонах. Предполагается, что их текущая численность в мире достигает порядка 2 тысяч.