Астрономы нашли «пропавшую» половину обычной материи Вселенной

Международная группа астрономов впервые использовала быстрые радиовсплески (FRB) - мощные миллисекундные импульсы космического радиоизлучения - для обнаружения недостающей половины обычной (барионной) материи во Вселенной. Результаты подтвердили теоретические модели распределения вещества в космосе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно современным представлениям, обычная материя (состоящая из атомов) должна составлять около 5% массы Вселенной. Однако до сих пор астрономам удавалось обнаружить лишь половину этого количества.

"Пропавшая" материя не является темной материей - она просто настолько разрежена, что оставалась невидимой для традиционных методов наблюдения.

Быстрые радиовсплески, природа которых до сих пор остается загадкой, оказались идеальным инструментом для поиска недостающего вещества. Проходя через межгалактическое пространство, радиоволны FRB рассеиваются на частицах материи, что позволяет ученым "взвесить" невидимые облака газа.

"Это похоже на наблюдение за тенью человека - мы не видим саму материю, но по искажению сигнала можем точно определить ее количество и распределение", - пояснил соавтор исследования Викрам Рави из Калифорнийского технологического института.

Проанализировав 69 FRB (включая рекордно далекий всплеск на расстоянии 9,1 млрд световых лет), ученые установили, что 76% обычной материи находится в межгалактической среде, еще 15% - в разреженных гало вокруг галактик и оставшиеся 9% - в звездах и холодном газе внутри галактик.

Эти данные идеально совпали с компьютерными моделями эволюции Вселенной.