https://news.day.az/unusual/1769408.html Змея и две львицы вступили в борьбу за орла - ВИДЕО В национальном парке в Южной Африке произошла необычная схватка между львицами, орлом и змеей. Как передает Day.Az, видео публикует YouTube-канал Latest Sightings. Посетители парка Rietspruit Game Reserve в Лимпопо стали свидетелями столкновения между несколькими видами. Черная мамба совершила успешное нападение на орла и обездвижила его.
Змея и две львицы вступили в борьбу за орла - ВИДЕО
В национальном парке в Южной Африке произошла необычная схватка между львицами, орлом и змеей.
Как передает Day.Az, видео публикует YouTube-канал Latest Sightings.
Посетители парка Rietspruit Game Reserve в Лимпопо стали свидетелями столкновения между несколькими видами. Черная мамба совершила успешное нападение на орла и обездвижила его. В этот момент орла заметили две львицы. Они подошли к змее и попытались отбить у нее добычу.
Черная мамба пыталась отогнать обидчиц. Она бросалась на них, угрожая ужалить, но в конце концов решила отступить. Тем временем орел пришел в себя, занял боевую стойку и сумел улететь от львиц.
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