Змея и две львицы вступили в борьбу за орла

В национальном парке в Южной Африке произошла необычная схватка между львицами, орлом и змеей.

Как передает Day.Az, видео публикует YouTube-канал Latest Sightings.

Посетители парка Rietspruit Game Reserve в Лимпопо стали свидетелями столкновения между несколькими видами. Черная мамба совершила успешное нападение на орла и обездвижила его. В этот момент орла заметили две львицы. Они подошли к змее и попытались отбить у нее добычу.

Черная мамба пыталась отогнать обидчиц. Она бросалась на них, угрожая ужалить, но в конце концов решила отступить. Тем временем орел пришел в себя, занял боевую стойку и сумел улететь от львиц.