Популярный подсластитель оказался мощным оружием в борьбе с раком

Ученые из Университета Хиросимы обнаружили, что экстракт стевии может быть больше, чем просто заменителем сахара. После ферментации с помощью бактерий, выделенных из банановых листьев, он активно уничтожает клетки рака поджелудочной железы, почти не затрагивая здоровые клетки почек.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Панкреатический рак считается одним из самых агрессивных, а существующие методы лечения часто неэффективны. Поэтому исследователи ищут новые природные соединения с противоопухолевыми свойствами.

В новой работе экстракт стевии подвергли микробной трансформации, используя штамм бактерий Lactobacillus plantarum SN13T. Такой подход резко усилил противоопухолевую активность: ферментированный экстракт (FSLE) гораздо сильнее угнетал рост клеток PANC‑1 по сравнению с нефементированным, при этом не причиняя вреда здоровым клеткам.

Ученые выяснили, что в процессе ферментации образуется хлорогеновая кислота метиловый эфир (CAME) - соединение, которое вызывает апоптоз, то есть программируемую смерть раковых клеток. Концентрация исходной хлорогеновой кислоты в экстракте при этом падает в шесть раз, что указывает на глубокие биохимические изменения.

Команда планирует продолжить исследования на животных моделях, чтобы оценить эффективность и безопасность разных дозировок. По словам авторов, эта работа открывает перспективу использования пробиотиков и растительных экстрактов в качестве новых природных средств против опухолей.