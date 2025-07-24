Бизон отбился от волков

В Йеллоустонском национальном парке в США бизон жестоко отомстил волку за нападение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Yahoo News.

Кадры, снятые гидом Билли Фабианом во время экотура, показывают, как волк из стаи получил мощный удар копытом в морду.

"Это животное ранено", - говорит за кадром оператор, отмечая, что хищник не сразу пришел в себя после удара.

"Он мог сломать волку челюсть или нанести другие травмы", - написал Фабиан под видео, которое опубликовал в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, удар копыта бизона может убить волка. Фабиан уточнил, что изначально стая пыталась отбить телят от стада бизонов, но после неудачи переключилась на истощенного взрослого самца.

На кадрах видно, как часть стада наблюдает за схваткой с противоположного берега реки. Эксперты отмечают, что подобные столкновения между волками и бизонами в парке - обычное явление, но столь эффектные контрудары редко попадают на камеру.