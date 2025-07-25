В Германию тайно привезли медведицу-людоедку, растерзавшую человека, и выпустили ее на волю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deutsche Welle.

В апреле 2023 года медведица по кличке JJ4 напала на 26-летнего Андреа Папи, который совершал пробежку в горах. Это стало первым в современной истории страны смертельным нападением медведя на человека.

Президент провинции Трентино, где произошло нападение, приказал усыпить зверя. Зоозащитные организации выступили против этого решения и оспорили его в суде. В итоге для медведицы решили подыскать новый дом за пределами Италии.

Животное тайно перевезли в "Альтернативный парк волков и медведей" в немецком Шварцвальде. Сотрудники заповедника сообщили, что JJ4 хорошо перенесла дорогу и ведет себя спокойно.

Медведица будет жить в специальном вольере площадью в один гектар, который обошелся в миллион евро. Деньги собрали за счет частных пожертвований.

JJ4 родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы репопуляции Life Ursus. До нападения на Андреа Папи та же медведица набросилась на отца с сыном на горе Пелле.