В ЮАР начали борьбу с браконьерами при помощи радиации

В Южно-Африканской республике ученые вводят в рога носорогов радиоактивный материал, чтобы упростить поимку браконьеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на исследователей из университета Витватерсранда.

"Пилотное исследование, в котором приняли участие 20 носорогов, подтвердило, что радиоактивный материал "совершенно безопасен" для животных", - рассказал профессор университета Джеймс Ларкин.

Проект называется "Ризотоп", и на его разработку было потрачено $290 тысяч. Создание подходящего материала, безвредного для носорогов, заняло шесть лет. Предполагается, что благодаря радиации в рогах силовики и таможенники смогут пресекать вывоз конечностей из ЮАР.

В настоящее время жертвами браконьеров ежегодно становятся 400 носорогов, а их рога вывозят на черные рынки Азии.