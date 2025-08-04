Зафиксирована угроза экологической катастрофы в океане

Снижение уровня кислорода в океане может привести к исчезновению ключевых обитателей глубин - светящихся лантенфишей. К такому выводу пришли ученые из Барселонского автономного университета, проанализировав осадочные породы дна Восточного Средиземноморья.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Лантенфиши - мелкие глубоководные рыбы, обитающие на глубине 200-1000 метров. Несмотря на скромные размеры, по биомассе они могут быть самыми многочисленными позвоночными на планете - около 600 миллионов тонн. Они играют ключевую роль в климатической регуляции и пищевых цепях, ежедневно мигрируя к поверхности за кормом и возвращаясь в глубину. Их численность - важный индикатор здоровья всей мезопелагической зоны.

Однако данные из осадочных пород показывают: в периоды резкой потери кислорода популяции лантенфишей почти исчезали, возвращаясь лишь после восстановления нормального уровня кислорода около шести тысяч лет назад. Это заставляет ученых бить тревогу: современные темпы деоксигенации угрожают повторением этого сценария - но уже в глобальном масштабе.

Как предупреждают авторы исследования, мезопелагическая зона (так называемая "сумеречная зона" океана) особенно уязвима к потере кислорода. Ее деградация может нарушить работу климатической системы планеты, ухудшить состояние морской экосистемы и повлиять на мировую продовольственную безопасность.