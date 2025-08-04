Эксперт рассказала о вреде городской архитектуры для глаз

Избыточный свет, отражающийся от городской застройки и дорог, перегружает глаза и вызывает дискомфорт, поэтому глазам требуется защита.

Как передает Day.Az, об этом рассказала специалист офтальмологического центра "Зрение" Хадижат Сулейманова.

"Летом на улицах с преобладанием стеклянных фасадов и светлых поверхностей формируется большое количество отраженного света. Свет попадает в глаза под разными углами, вызывает напряжение, жжение и чувство песка", - рассказала врач "Газете.Ru".

Повышенная яркость от отраженного света заставляет глаза постоянно приспосабливаться. Это создает нагрузку на глазные мышцы и ускоряет усталость. У особо чувствительных людей появляются покраснение, сухость и светобоязнь.

"Особенно рискуют те, кто работает на улице или у стеклянных окон. При длительном воздействии света могут развиться хроническое перенапряжение глазных мышц и снижение остроты зрения", - добавила Сулейманова.

Чтобы защитить глаза, врач рекомендует носить солнцезащитные очки, блокирующие ультрафиолет и убирающие блики. Также помогут шляпы с козырьком. Если человек работает на улице или рядом с окном, ему нужно делать регулярные перерывы и использовать увлажняющие капли.

"Если появляются жжение, усталость или светобоязнь - важно использовать увлажняющие капли и отдохнуть в затемненном помещении. При усилении симптомов стоит обратиться к офтальмологу", - подвела итоги эксперт.