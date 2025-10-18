Картина Пикассо исчезла по пути на выставку

Шедевр Пабло Пикассо исчез при транспортировке в музей в Испании. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Небольшая картина под названием "Натюрморт с гитарой", созданная Пикассо в 1919 году, бесследно исчезла во время перевозки из Мадрида. Работа стоимостью 600 тысяч евро (примерно 58 миллионов рублей) так и не прибыла в фонд CajaGranada, где должна была стать частью временной экспозиции.

По словам представителей фонда, инцидент произошел 3 октября на пути в музей, куда холст переправляли специализированным транспортом в Гранаду. "После распаковки, проведенной сотрудниками фонда CajaGranada, работы были перемещены в разные части выставочного зала, - говорится в заявлении организации. - В середине утра того дня куратор выставки и руководитель выставок фонда заметили, что одной работы не хватает".

Испанская полиция начала расследование. По данным местных СМИ, фургон мог сделать ночную остановку недалеко от Гранады, а двое людей, находившихся в нем, могли по очереди охранять ценный груз.

Картина, размеры которой составляют всего 12,7 на 9,8 сантиметра, принадлежала частному коллекционеру из Мадрида. Интересно, что при разгрузке некоторые работы были упакованы без правильной нумерации, что сделало невозможной быструю проверку при получении.