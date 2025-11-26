Развеян популярный миф о вреде видеоигр

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что не количество проведенных за видеоиграми часов, а то, как человек сам оценивает свое отношение к ним, определяет его психологическое благополучие. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дискуссия о вреде и пользе видеоигр длится уже десятилетиями. Обычно внимание уделяют именно длительности игр, однако, как отмечает руководитель исследования Ник Баллу, эта логика не выдерживает проверки фактами.

Ученые собрали объективные данные о 703 взрослых игроках Nintendo Switch в США - свыше 140 тысяч часов геймплея в 150 играх. Затем участники прошли тесты на уровень депрессии, настроение и удовлетворенность жизнью.

Результат оказался однозначным: самочувствие человека не зависело от продолжительности игровых сессий. Даже дополнительный час игры в день не был связан с какими-либо изменениями настроения или ментального состояния.

Главным предиктором психологического благополучия стала не продолжительность игры, а то, насколько гармонично игрок воспринимает игры в своей жизни. Те, кто считал гейминг позитивной частью своей рутины, чувствовали себя заметно лучше - независимо от проведенного времени за консолью.

Исследователи подчеркивают, что время - плохой показатель влияния игр на человека. Гораздо важнее - мотивация, контекст и эмоциональное значение хобби.

"Стоит меньше спрашивать, сколько кто-то играет, и больше - зачем и как это вписывается в его жизнь", - отметили авторы исследования.