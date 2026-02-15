Мужчина поцеловал девушку 146 раз за 30 секунд и установил рекорд Гиннесса

Британский журналист Джошуа Сандерс и его партнерша Дженни Трой установили рекорд Гиннесса по количеству поцелуев. Видео опубликовано в официальном аккаунте компании Guinness World Records, которая собирает данные для справочника с достижениями, в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В подписи к ролику уточняется, что для этого пара приехала в штаб-квартиру организации в городе Суиндон.

"Некоторые поцелуи были вычтены из общего количества за то, что участник не полностью отрывался от лица [партнерши] перед следующим поцелуем", - говорится в посте.

В Guinness World Records поинтересовались у пользователей сети, смогут ли они поцеловать своего избранника или избранницу быстрее, чем 146 раз за 30 секунд. По словам Сандерса, он хочет, чтобы его рекорд побили, и призвал претендентов подавать заявки.