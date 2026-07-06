Ученые впервые создали живое из неживого

Биологи из Университета Миннесоты создали первую в мире синтетическую клетку, собранную целиком из неживых химических компонентов, и впервые наблюдали полный "жизненный цикл" такой клетки: рост, поглощение питательных веществ и деление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, репринт работы опубликован на портале Biotic.

Обычная живая клетка содержит миллионы молекул, взаимодействующих по невообразимо сложным правилам. Синтетическая клетка SpudCell намеренно устроена проще: в основе - липосома (пузырек из жировых молекул, имитирующий клеточную мембрану) с заключенными внутри семью плазмидами. Плазмиды - это небольшие кольца ДНК, часто встречающиеся у бактерий, которые несут инструкции для синтеза нужных белков. Вместе они образуют геном SpudCell объемом всего 90 тысяч пар нуклеотидов - для сравнения, геном человека содержит около 3 миллиардов таких пар.

Внутри клетки встроена молекулярная "читалка", которая переводит инструкции ДНК в белки: именно они обеспечивают рост, поглощение питательных веществ из окружающей среды и деление.

"Мы воспроизвели в химии то, что прежде было возможно только в биологии", - отметила соруководитель проекта Кейт Адамала.

Практическая ценность таких конструкций - в перспективе создания "биологических фабрик", способных синтезировать лекарства и биоматериалы с точностью, недостижимой для природных микроорганизмов. Пока же SpudCell целиком зависит от питательной среды и не регулирует обмен веществ самостоятельно.