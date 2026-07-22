Самый популярный в мире блогер женился

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя - Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогер опубликовал фотографии со свадебной церемонии. На них он запечатлен в белой рубашке с галстуком-бабочкой, белом пиджаке и черных брюках, а его избранница - в белом платье.

"Я встретила MrBeast, и это был лучший день в моей жизни", - подписала Бойсен снимки.

По данным издания People, торжество прошло на частном острове Некер, принадлежащем британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону. На церемонии присутствовали около 70 гостей.