https://news.day.az/unusual/1849591.html Самый популярный в мире блогер женился Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя - Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Блогер опубликовал фотографии со свадебной церемонии.
Самый популярный в мире блогер женился
Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя - Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в соцсети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Блогер опубликовал фотографии со свадебной церемонии. На них он запечатлен в белой рубашке с галстуком-бабочкой, белом пиджаке и черных брюках, а его избранница - в белом платье.
"Я встретила MrBeast, и это был лучший день в моей жизни", - подписала Бойсен снимки.
По данным издания People, торжество прошло на частном острове Некер, принадлежащем британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону. На церемонии присутствовали около 70 гостей.
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