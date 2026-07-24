Шелководство в Средней Азии оказалось древнее, чем считалось

Археологи из Китая и Узбекистана обнаружили на территории поселения Сапалли коконы тутового шелкопряда и фрагменты тутовника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет журнал Science Advances.

Отмечается, что возраст находок составляет 3,7-3,9 тысячи лет, его удалось установить с помощью радиоуглеродного анализа. Это свидетельствует о том, что в Средней Азии начали выращивать тутового шелкопряда примерно за 2 тысячи лет до появления Шелкового пути.

"Считается, что искусство производства шелка появилось впервые на территории Китая, откуда выращивание шелкопрядов распространилось по Шелковому пути после появления этого маршрута около 2 тысяч лет назад. Мы обнаружили пример того, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за 2 тысячи лет до того, как появился Шелковый путь", - говорится в публикации.

Как пишут авторы статьи, открытие совершила группа узбекистанских и китайских археологов под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН (Пекин) Чжоу Синьина. Поселение древних земледельцев эпохи бронзы в районе Сапалли на юге современного Узбекистана было обнаружено в конце 1960-х годов советскими учеными.