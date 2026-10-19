Развеян популярный миф об озоновом слое

Озоновый слой Земли в сжатом виде имел бы толщину всего около трех мм, но этого достаточно, чтобы поглощать до 99% опасного ультрафиолетового излучения Солнца. При этом после десятилетий разрушения он постепенно восстанавливается благодаря международному отказу от веществ, разрушающих озон. Об этом "Газете.Ru" рассказал эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров, передает Day.Az.

По словам эксперта, люди привыкли представлять озоновый слой чем-то вроде гигантского одеяла, окутывающего планету. Однако с точки зрения физики это иллюзия.

"Озон распределен в стратосфере на высоте примерно 20-25 км и образует крайне разреженный слой. Если собрать весь атмосферный озон и сжать его до плотности при нормальном давлении, получится слой толщиной около 3 мм - примерно в несколько раз толще листа бумаги. Для сравнения, вся атмосфера Земли в таком виде образовала бы газовую колонну высотой около восьми км", - объяснил ученый.

Толщина озонового слоя измеряется в единицах Добсона: одна единица соответствует слою чистого озона толщиной 0,01 мм при нормальном давлении. Среднее глобальное значение составляет около 300 единиц, или примерно три мм.

Несмотря на небольшую толщину, озон играет ключевую роль в защите живых организмов от ультрафиолета. Он поглощает большую часть наиболее опасного излучения, которое способно повреждать клетки и повышать риск заболеваний кожи и глаз.

Озоновый слой начал заметно разрушаться во второй половине XX века из-за хлорфторуглеродов и других озоноразрушающих веществ. В 1987 году страны приняли Монреальский протокол и договорились постепенно отказаться от их производства и использования.

По словам Бурмистрова, результаты этого соглашения уже заметны. Наблюдения показывают восстановление озонового слоя, а Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что при сохранении нынешней политики его состояние в большинстве регионов вернется к уровню 1980 года примерно к середине XXI века.