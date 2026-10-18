https://news.day.az/unusual/1867833.html Водопад из облаков в горах - ВИДЕО На склонах Эльбруса можно увидеть, как облачная масса перетекает через хребет и спускается вниз, словно водопад. Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Водопад из облаков в горах - ВИДЕО
На склонах Эльбруса можно увидеть, как облачная масса перетекает через хребет и спускается вниз, словно водопад.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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