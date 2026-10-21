В США нашли загадочный космический объект

В американском штате Миннесота найден странный металлический объект диаметром свыше трех метров. Об этом сообщает журнал People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информация о наличии крупного металлического предмета на кукурузном поле поступила в офис шерифа округа Стивенс. Прибывшие на место правоохранители увидели круглый металлический объект диаметром около 11 футов (3,4 метра). Предположительно, он является космическим мусором.

Неопознанный объект в ближайшее время уберут с поля. Местные власти утверждают, что он не представляет опасности для людей. Об инциденте уведомлена полиция штата Миннесота.