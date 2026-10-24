В Китае нашли необычное существо без глаз

Биологи описали новый вид пещерной улитки - безглазого, почти прозрачного моллюска, избегающего света. Erhaia dijiang стала первой пресноводной пещерной улиткой, задокументированной в Китае. Работа опубликована в журнале Subterranean Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Улитку нашли в высокогорной известняковой пещере на высоте 2062 метра - это самый высокогорный представитель своего семейства. Жизнь в вечной темноте оставила отпечаток: у моллюска нет глаз, а раковина почти прозрачна, поскольку в пещере не нужны ни зрение, ни защитная окраска. Обитает он на мелководье - глубина меньше метра, температура воды около 20 градусов.

Во время первого обследования в августе 2025 года ученые нашли всего три живые взрослые улитки и одну пустую раковину; молодых особей не встретили. Все найденные моллюски держались в пределах двух метров от входа в пещеру, а в ближайших ручьях их не было. В лаборатории улитки питались диатомовыми водорослями и предложенным кормом для рыб.

Такие "троглобионты" - обитатели пещер, полностью приспособленные к подземной жизни, - интересны тем, что показывают, как эволюция перестраивает животных в экстремальной и стабильной среде без света. Потеря зрения и пигмента здесь не недостаток, а экономия: организм не тратит ресурсы на ненужные под землей признаки.

Судьба нового вида вызывает тревогу. Популяция выглядит крайне малочисленной и приурочена к крошечному участку у входа в одну пещеру, поэтому перспективы ее сохранения авторы оценивают как "далекие от оптимистичных". Любое нарушение этого микромира - от загрязнения воды до туризма - может оказаться для улитки фатальным. Находка расширяет и представления о том, где вообще способна существовать пещерная фауна: прежде пресноводных пещерных улиток в Китае не описывали, и не исключено, что похожие виды скрываются в других карстовых пещерах региона.