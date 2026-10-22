Гигантский астероид рухнул в Северное море

Ученые Университета Хериота-Уатта подтвердили, что загадочный кратер Силверпит под дном Северного моря оставил не оползень солевых пород и не вулкан, а удар астероида или кометы - примерно 43-46 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кратер диаметром около 3 километров лежит на глубине порядка 700 метров под морским дном, примерно в 130 километрах от побережья Йоркшира. Его открыли еще в 2002 году, но природа кратера оставалась спорной: в 2009 году большинство экспертов на голосовании отвергли "ударную" версию. Теперь спор удалось разрешить.

Доказательства собрали из трех источников: новой сейсмической съемки, компьютерного моделирования и, главное, "шокированных" зерен минералов из скважины рядом с кратером. "Эти находки доказывают гипотезу ударного кратера вне всяких сомнений", - заявил руководитель работы Уисдин Николсон, имея в виду кварц и полевой шпат с характерными следами сверхбыстрого удара.

По расчетам, тело было около 160 метров в поперечнике. При ударе поднялась "занавесь" из обломков высотой до 1,5 километра, а моделирование дает цунами высотой более 100 метров. Подводные ударные кратеры - большая редкость: на суше их известно около 200, а под водой - лишь порядка 33.

"Силверпит - редкий и исключительно хорошо сохранившийся кратер от высокоскоростного удара", - отметил Николсон. Его коллега Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона добавил, что всегда считал "ударную" версию самой простой. Хорошая сохранность делает кратер ценным "окном" в то, что происходит при столкновении космического тела с морским дном. Само исследование вышло в 2025 году, но спор о природе Силверпита тянулся больше двух десятилетий, и теперь кратер пополнил короткий список надежно подтвержденных подводных ударных структур.