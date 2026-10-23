Эксперт объяснил, почему люди пока не могут полететь на Марс

Люди не смогут отправиться на Марс в ближайшие двадцать лет, поскольку для полета необходимо решить вопрос с питанием на корабле, психологической подготовкой космонавтов и с защитой от радиационного воздействия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом НСН сообщил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.

По словам специалиста, сегодня люди еще не готовы совершать полеты на Марс.

"Ни технически, ни в вопросах обеспечения безопасности космонавтов. В ближайшие двадцать лет мы вряд ли полетим к Марсу. Что касается радиации, то для любых космонавтов, которые находятся вне магнитного поля Земли, то есть для тех, которые находятся на Луне, и тем более, тех, которые совершают межпланетные полеты, это представляет опасность. Единственное, что лунные экспедиции все-таки относительно кратковременные, поэтому те вспышки, которые будут происходить, будут отражены мерами безопасности, которые все-таки существуют на кораблях", - объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас по-прежнему не удалось решить вопрос самообеспечения едой на космическом корабле. Ранее обсуждалась возможность создания оранжерей на борту, где можно будет выращивать некоторые продукты. Однако такой пищи окажется недостаточно, поэтому придется брать с собой большие запасы еды, для которых потребуется грузоподъемный корабль.

Железняков также напомнил, что в рамках полета на Марс космонавты будут вынуждены на протяжении двух лет жить в изоляции с другими членами экипажа. На данный момент нельзя предсказать, как отдельные люди поведут себя в таких условиях.