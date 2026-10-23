У молодых звезд нашли «стартовый набор» для формирования планет

Планеты и, возможно, живые организмы собираются из сложных органических молекул возле молодых звезд - и этот "химический стартовый набор" преподнес астрономам сразу несколько сюрпризов. Команда более чем из 30 астрономов во главе с физиком Бернского университета Марией Дроздовской наблюдала молодые светила с помощью чилийской сети антенн ALMA в пустыне Атакама. Результаты этих наблюдений опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В проекте COMPASS изучили 11 близких маломассивных протозвезд - светил, еще не ставших полноценными звездами. В их газопылевых дисках, строительных площадках будущих планет, обнаружили метанол - самое распространенное сложное органическое соединение межзвездного пространства, а у звезды IRAS 4A2 в молекулярном облаке Персея в 1000 световых лет от нас - еще и его редкую версию с дейтерием, "тяжелым" изотопом водорода. По обнаруженным молекулам можно судить, в каких условиях формируются планеты.

У более чем половины протозвезд метанол работает как природный "микроволновый лазер", усиливающий излучение при столкновениях возбужденных молекул. Прежде такое излучение видели только возле бурных массивных светил, теперь - у спокойных, похожих на молодое Солнце.

"Тот факт, что мазеры найдены и у маломассивной протозвезды, показывает, что там могут царить экстремальные условия, характерные для массивных звезд, и заставляет пересмотреть прежние представления о формировании подобных Солнцу светил", - отметила Дроздовская.

Судя по всему, мазеры - обычное свойство любых планетообразующих дисков: разжечь "микроволновый лазер" способна вспышка на растущей протозвезде, посылающей ударные волны в диск. Сам набор молекул при этом у каждой звезды свой, например, у изученных систем различается содержание соединений кислорода и азота.

Первые результаты COMPASS вышли сразу в семи статьях, но как именно зарождается химия молодых систем и как она влияет на их эволюцию, пока не ясно. Команда готовит новые наблюдения на телескопе James Webb, а разбор уже собранных данных займет еще несколько лет. Сами по себе такие молекулы, разумеется, не гарантируют появления жизни - они лишь заготовки, из которых при подходящих условиях может собраться нечто большее.