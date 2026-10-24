Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ

Американская компания Radical Numerics из Сан-Франциско впервые применила на человеке бактериофаги, созданные с помощью искусственного интеллекта. Экспериментальная терапия предназначена для борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Однако помогло ли лечение пациенту, компания пока не раскрывает, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Для разработки вирусов использовали нейросеть Omnii-1, представленную на этой неделе. Она проектирует бактериофаги - вирусы, которые заражают и уничтожают бактерии. В отличие от обычных антибиотиков, воздействующих сразу на множество видов бактерий, фаги могут избирательно атаковать определённые штаммы, не затрагивая остальную микрофлору.

Radical Numerics создала несколько вариантов бактериофагов и испытала их на бактериях, выделенных из инфекции пациента. В лаборатории смесь разработанных нейросетью вирусов успешно уничтожила штамм, устойчивый к антибиотикам. После этого экспериментальный препарат ввели человеку в рамках лечения по жизненным показаниям.

Результаты терапии компания не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность. При этом разработчики признают, что даже успешное лечение одного человека не позволит сделать выводы о безопасности и эффективности технологии в целом.

Неизвестно и то, какую именно инфекцию лечили с помощью новых бактериофагов. В материалах исследования упоминается синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) - бактерия, способная вызывать тяжёлые инфекции лёгких и ран, а также приобретать устойчивость к антибиотикам. Нейросеть Omnii-1 показала хорошие результаты в прогнозировании того, какие бактериофаги способны заражать этот микроорганизм. Однако подтверждений, что именно он вызвал заболевание пациента, нет.

Ранее исследователи Стэнфордского университета и Arc Institute также применяли ИИ для создания бактериофагов, нацеленных на кишечную палочку (E. Coli). Некоторые из разработанных вирусов оказались эффективнее природного фага, на основе которого их спроектировали. Однако те эксперименты проводились только в лаборатории.

В Radical Numerics считают, что переход к применению созданных ИИ бактериофагов на человеке - важный шаг от компьютерного моделирования и лабораторных тестов к медицинской практике. В будущем компания рассчитывает разрабатывать вирусы под конкретные инфекции. Такой подход может оказаться особенно полезным в борьбе с антибиотикорезистентными бактериями, против которых привычные лекарства постепенно теряют эффективность.