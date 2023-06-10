Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Большинство природных бассейнов негостеприимны и небезопасны, но есть среди них настолько прекрасные, что запечатлеть их мечтают многие фотографы.

Мы хотим показать вам красивейшие фотографии природных бассейнов из разных уголков мира - от горных вершин до самых глубоких карстовых воронок.

Водопад Слайдин Рок (Sliding Rock, или скользящий камень), Северная Каролина, США

Волшебные бассейны долины Глен Бриттл на острове Скай

Волшебные бассейны долины Глен Бриттл на острове Скай

Водопад Куанг Си, Луангпхабанг, Лаос

Пляж Бонди, Новый Южный Уэльс, Австралия

Лагуна Гиола, остров Тасос, Греция

Сенот Ик Киль, Юкатан, Мексика

Бухта дchr("39")ан Во, Кассис, Франция

Озеро Миватн, Исландия

Водопад Хавасу Гранд-Каньон, Аризона, США

Источник: Koffboy