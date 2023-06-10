Как на самом деле производят всеми любимые мармеладки

Эти желатиновые вкусняшки любят, кажется, все дети мира. Еще бы, ведь они настолько разнообразны и по форме, и по цвету, и по вкусу - с таким набором возможностей не соскучишься! Огромные разноцветные черви или миниатюрные мишки - всё это популярные жевательные конфеты. Кстати, родители частенько ограничивают детям доступ к ним, считая что в этих сладостях много сахара. Но на самом деле они не несут никакой опасности.

Однако есть один нюанс, который вполне может заставить тебя смутиться. Если ты внимательно посмотришь на состав лакомства, то среди сиропа, сахара и концентратов обнаружишь желатин. А известно ли тебе, из чего и как производится этот продукт? Не говори потом, что мы не предупреждали.

Желатин, как оказывается, не произрастает на деревьях. Это безвкусное желтоватое вещество получают путем длительного кипячения шкур, хрящей и костей животных. То есть, по сути, из отходов мясного производства: костей, копыт, шкур, рогов, которые остаются после переработки свинины и говядины.

Желатин производят либо сразу на мясокомбинатах, либо производители собирают отходы на бойнях. Части животных стерилизуют и долго кипятят при температуре 140 градусов, а после этого массу измельчают и сушат до тех пор, пока не получится белый порошок, которому можно придать любой цвет и запах.

Желатин имеет все гарантии безопасности, поскольку производится из естественных ингредиентов. Ты можешь запросто приготовить из него любое желе или что-то подобное. Следует также знать, что желатин содержится не только в конфетах, но и в витаминах, лекарствах, колбасах и консервах, фруктовых закусках. Настоящая западня для вегетарианцев!

И правда, производство желатина может выглядеть со стороны достаточно кровавым и мерзким, но следует признать, что в этом продукте совершенно нет жиров, углеводов и он не содержит холестерин. Наоборот, он включает в себя 18 важных аминокислот, которые помогут в восстановлении костей, связок и сухожилий. В любом случае, вредно это или полезно, всегда лучше точно знать, что ты употребляешь в пищу.

Источник: Pure