Точный гороскоп на вторник

Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное - смелее претворяйте свои мечты в реальность. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!

Овен

Любые начинания Овна обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Овен сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Овну те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Телец

Лучшее, что может сделать сегодня Телец, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Близнецы

В голову Близнецам может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Близнецов будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Рак

Сегодня у Рака день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Рака будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Рак, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Лев

Лучшим решением для Льва будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Льву будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Льва завтра небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Дева

Сегодня врагам и недоброжелателям Девы можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Девы на пути, рискуют понести большие потери. Изобретательность Девы способна здорово помочь ей не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Весы

Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют сегодня Весы, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать их до самого вечера. Если Весы не найдут в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Скорпион

День у Скорпиона обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Скорпион способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Стрелец

Звезды гороскопа щедро наполняют Стрельца спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Стрелец желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Козерог

У Козерога день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Козерогу захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Водолей

Сегодняшний день у Водолея обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, завтра Водолей может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Водолей будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Рыбы

Лучшим решением для Рыб будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Рыб еще будет время в другие дни.

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