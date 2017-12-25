Ученые рассказали о преимуществах лишнего веса
Люди с лишним весом чувствуют себя счастливее худых. Такой вывод сделали ученые из Бристольского университета, проанализировав данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Independent.
Специалисты заметили, что испытуемые с высоким индексом массы тела оказались более спокойными. "Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", - резюмировали они, опираясь на медицинские записи.
По мнению исследователей, люди, которые постоянно идут с собой на компромисс в вопросе питания, хуже справляются с негативными эмоциями. В то же время те, кто не ограничивает себя, демонстрируют большую психологическую устойчивость.
При этом медики подчеркивают, что, несмотря на позитивный психологический эффект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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