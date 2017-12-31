Время не щадит! 26 Фото звёзд, которым не повезло состариться красивыми

Посмотрите на этих знаменитостей, которым не повезло состариться красивыми либо из-за ускоренного ритма жизни и недостатка ухода, либо из-за пластических операций, наркотиков и алкоголя.

1. Брендан Фрэйзер

Гипнотизирующий девушек своей внешностью и прекрасной игрой, сейчас он, кажется, не попадает в список тех, кто остается красавцами, старея.

2. Линдси Лохан

Одна из малышек в диснеевской комедии, надолго завоевавшая большие экраны, играя роли в кассовых фильмах, сдала позиции из-за наркотиков, растеряв тем са мым красоту и завершив карьеру.

3. Аманда Лепор

Настоящее имя американской модели-символа транссексуалов - Арманд Лепор. Аманда сыграла в фильмах "Клубная мания" и "Голубой пирог 2: Парни идут вразнос!". Будучи красавицей, Аманда, кажется, прошла через такое количество операций, что с течением времени они сыграли с ней злую шутку.

4. Эми Уайнхаус

Эта английская певица отличалась великолепным голосом и эксцентричным исполнением, но наркотики и разгульный образ жизни привели к быстрому и не очень лицеприятному старению и ранней смерти.

5. Эксл Роуз

Вокалист группы Guns N' Roses, с самого начала неоднозначный, но полюбившийся миллионам девушек, после распада группы долгое время не появлялся на публике, а когда решил вернуться, лишний вес и прошедшие годы отобрали привлекательность юноши.

6. Брижит Бардо

Французская актриса, считавшаяся первой красавицей Соединенных Штатов и множества других стран, к которой старость подошла в не самой приятной форме.

7. Бритни Спирс

После того, как она была поп-идолом и вернула в моду этот жанр, борьба с депрессией, наркотики и бесконечные профессиональные обязательства повлияли на внешность певицы, и стало видно, что годы берут свое.

8. Кэрри Фишер

Та, о которой хоть однажды мечтали все юноши, сыграв роль принцессы Леи Органы в "Звездных войнах", казалось, не должна была постареть, но в этом отношении ей не повезло так же, как в обретении славы.

9. Каэтана Фитц

Испанская аристократка, окруженная противоречивыми разговорами о своих мужьях, которые были намного моложе ее самой. Вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая титулованная личность в мире.

10. Кристина Агилера

Эта певица появилась на арене поп-музыки вместе с Бритни Спирс, но спустя годы она набрала лишний вес, что сразу состарило ее и отобрало былую красоту.

11. Кортни Лав

Рок-звезда, жена одного из рок-идолов, Курта Кобейна. Но вот наркотики и дурные привычки определенно разрушили ее красоту.

12. Эльза Паттон

Мексиканская актриса, снявшаяся в более 100 фильмах и телешоу, удивительная красавица в прошлом, стала жертвой далеко не лучших пластических хирургов и просто ужасно выглядит в старости.

13. Фэрра Фосетт

Одна из "Ангелов Чарли", самая восхитительная и красивая когда-то, к моменту, когда старость постучала в двери, уже не была такой же прекрасной. Многие говорят, что она утратила всю свою красоту.

14. Джоэл Осмент

Маленький красавец завоевал наши сердца во множестве фильмов. Повзрослев, он заставил нас открыть из-за произошедших изменений, не в лучшую сторону, конечно.

15. Игги Поп

Знаменитая рок-звезда многих десятилетий, у ног которого в молодости было множество женщин. Но дурные привычки не заставили ждать, пока пройдут годы. Хотя сейчас он все так же звезда в музыке, в нем не осталось и тени былого.

16. Джек Николсон

Превосходнейший актер сотен фильмов, которому молодость подарила невероятную красоту, что никак не сравнится с подошедшей старостью.

17. Дженис Дикинсон

Одна из топовых моделей США, появившаяся на обложке огромного количества журналов, для которой пластическая хирургия стала худшей из подруг.

18. Джессика Симпсон

Поп-певица США, ставшая образцом благодаря своеобразной красивой внешности. Но, как и ко многим знаменитостям, возраст к ней подошел вместе с лишним весом, что лишило ее привлекательности, к которой так привыкли поклонники.

19. Джослин Вильденштейн

Женщина-кошка, очаровательная звезда Нью-Йорка в молодости, которая с каждой пластической операцией только разрушала свою красоту. Говорят, что она потратила больше 4 миллионов долларов на визиты к хирургу.

20. Кит Ричардс

Гитаристу группы The Rolling Stones посчастливилось быть очень привлекательным в молодости, но возраст, увлечение наркотиками и стиль жизни не с лучшей стороны повлияли на великого музыканта.

21. Кёрсти Элли

Актриса и продюсер необычайной красоты в молодости, более 40 фильмов и сериалов принадлежат ее работе, в то время, как молодость, кажется, ускользнула из ее рук.

22. Донателла Версаче

Сестра известного дизайнера Джанни Версаче, тоже модельер, которая благодаря чудесной наследственности была очень привлекательной женщиной до того, как пластические операции стали частью ее жизни и заставили попрощаться с былым обликом.

23. Ник Нолти

Этот привлекательный актер пленил тысячи женщин, но когда он начал стареть и вести сумасшедшую жизнь, это заметно отрицательно отразилось а его внешности.

24. Оззи Осборн

Противоречивый и великолепный одновременно, рок-звезда 70-80-х, он был одним из самых излюбленных поклонниками во всем мире, но из-за наркозависимости пришлось забыть о привлекательности.

25. Памела Андерсон

Одна из самых завидных женщин 90-х, не было ни одного подростка, который не видел бы ее в своих мечтах. Одна из главных героев "Спасателей Малибу", о которой было много споров после того, как не очень пристойное видео попала в сеть. Сейчас же, по прошествии лет, она уже не блещет такой же красотой, как раньше.

26. Стивен Тайлер

Будучи когда-то притягательным лидером группы Aerosmith, сейчас он довольно сильно постарел из-за злоупотребления наркотиками, неспокойной жизни, далекой от нашего нормального образа жизни. Это отдалило его Стивена - привлекательного юноши, но, будем откровенны, он остался одним из лучших рок-голосов.

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день