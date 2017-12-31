Предсказания Ванги: что нас ждет в 2018 году

У слепой ясновидящей Ванги, которая в свое время предсказала 11 сентября в США, землетрясение в Индийском океане в 2004 году, породившее самое смертоносное цунами в современной истории, и выход Великобритании из Европейского союза, были предсказания и о событиях, которые должны произойти в 2018 году.

Вангелии Гуштеровой, которая родилась в Болгарии и умерла там же в возрасте 85 лет, приписывают дар предвидения будущего, который позволял ей видеть природные катаклизмы и другие важные для человечества события. До своей смерти женщина успела предсказать будущее вплоть до 51-го века - именно тогда, по ее мнению, произойдет конец света.

Считается, что ясновидица, которую также прозвали Нострадамусом Балкан, предсказала, что в 2018 году Китай обойдет США и станет новой сверхдержавой, превзойдя Америку как по показателю ВВП, так и с точки зрения влияния на мировые процессы. Журналисты же отмечают, что, хотя Китай действительно показывает довольно стремительные темпы роста экономики, сложно пока говорить о мировом лидерстве.

А вот на Венере, по словам болгарской предсказательницы, в будущем году должны обнаружить "новую форму энергии". На данный момент ни одна космическая держава не собирается посылать исследовательские миссии, так что открытие нового вида энергии вряд ли состоится в ближайшие годы.

Считается, что в 1989 году Ванга предсказала террористические атаки на США 11 сентября 2001 года: "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой".

О выходе Великобритании из Европейского союза Ванга сказала, что к 2016 году Европы, которую мы знали, больше не будет.

По словам близких, болгарская прорицательница также предвидела возникновение экстремистской армии, которая заполонит Европу. Считается, что эти слова были об ИГИЛ (запрещенная в РФ организация).

Имя Ванги стало популярно за минувшее десятилетие, несмотря на то, что многие ее предсказания вовсе не сбылись, а сам дар ясновидения подвергается сомнению. Тем не менее ее якобы пророчества, записанные ее близкими, до сих пор вызывают всемирный ажиотаж.

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