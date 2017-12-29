10 исчезнувших видов животных, которых скоро возродят - ФОТО

Видели когда-нибудь зебр, которым природа недодала половину полосок? Ну еще бы, они вымерли 150 лет назад. Но, вполне возможно, скоро опять появятся на земле.

Используя найденные образцы ДНК и генетически близких родственников, ученые работают над тем, чтобы вернуть к жизни десятки исчезнувших видов животных, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Кандидатов отбирает специально созданный фонд американца Стюарта Бренда. Некоторые из этих видов исчезли лишь несколько десятилетий назад, других не существует уже тысячи лет. Животные, имеющие наибольшие шансы на реинкарнацию, - в этой подборке.

Шерстистый носорог

Сохранившиеся во льдах вечной мерзлоты экземпляры шерстистого носорога дают шанс на то, что эти гиганты вернутся к жизни. 14 тысяч лет назад они обитали на просторах Евразии. Причиной вымирания стали глобальные изменения в климате, а также пристальное внимание людей, охотившихся на носорогов из-за очень теплой шкуры и мяса.

Эпиорнис

Птица-слон - так называют эпиорнисов за внушительные размеры (три метра в высоту и полтонны веса). Эти жители Мадагаскара высиживали яйца в шесть раз больше страусиных. Некоторые считают эпиорнисов воплощением мифической птицы Рух, которая якобы могла унести верблюда. Вымерли они в XVII веке по вине людей, и сейчас человечество пытается загладить свою вину.

Белоклювый королевский дятел

Орнитологи Корнеллской лаборатории назначали награду в 50 тысяч долларов за обнаружение сохранившихся останков этого вида дятлов. Прежде они жили в лесах на юго-востоке США, но в середине прошлого века как будто в воду канули.

Пиренейский горный козел

Последний представитель вида, обитавшего на юге Франции и в Северных Пиренеях, умер в 2000 году. Ученые предпринимали попытку его клонировать, но детеныш умер вскоре после рождения. Образцы ДНК, впрочем, сохранились, поэтому вероятность возрождения пиренейских горных козлов сохраняется.

Додо (мавриканский дронт)

Пока на остров Маврикий, где обитали эти безобидные птицы, не заявились люди, у додо не было врагов. Поэтому дронты были крайне доверчивыми, и охотиться на них не составляло никакого труда. А мясо-то было вкусным... Последнего додо видели четыре сотни лет назад. В 2007 году на острове обнаружили хорошо сохранившийся скелет птицы с образцами ДНК, что подарило надежду на возрождение мавриканских дронтов.

Квагга

Квагги, или равнинные зебры, когда-то носились по саваннам Южной Африки. Это едва ли не единственное из вымерших животных, которое было приручено человеком, его использовали для охраны скота. Последняя квагга умерла в зоопарке Амстердама в 1883 году. Несколько лет назад был запущен проект по восстановлению вида, и уже выведен жеребец по имени Генри, но он значительно отличается от своих исторических родственников.

Китайский речной дельфин

Китайский речной дельфин на протяжении веков плавал в водах реки Янцзы. Но десять лет назад его объявили исчезнувшим. Однако в конце прошлого года нашлись очевидцы, которые утверждают, что встречали этого обитателя подводного мира. Если живые особи действительно существуют, зоозащитники предпримут все возможное для сохранения вида.

Тилацин

Тилацин, или тасманский тигр, - единственное сумчатое в списке. Он обитал в Австралии, Тасмании и Новой Гвинее вплоть до 1960-х годов. Возможно, возродить тилацинов помогут их родичи - тасманские дьяволы, которые являются носителями схожей ДНК.

Карибский тюлень-монах

Морским волком называли не только бывалых моряков, но и карибских тюленей-монахов. Их истребили из-за ценного жира. Морские волки тесно связаны с гавайскими и белобрюхими тюленями, которые сейчас живут и здравствуют, так что надежда на возвращение есть.

Странствующий голубь

Казалось бы, кого уж в достатке, так это голубей. В колониальные времена пассажирские, они же странствующие, голуби водились в таких количествах, что их тяжесть не выдерживали деревья, когда на ветви опускалась целая стая. Но последний голубь-пассажир умер в 1914 году.