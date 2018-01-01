Бенгальский кот Тор, чья роскошная шубка покорила Интернет

"А не завести ли нам леопарда?" Наверное так думают люди, которые позднее заводят бенгальских котов. Ты только посмотри на этого шикарного кошака - он же маленькая копия тропического хищника!

Тигриные полосы, леопардовые пятнышки и тонна обаяния: так выглядит Тор - 3-летний бенгальский кот из бельгийского города Кортенберга. Его Котейшество полюбил весь Интернет благодаря хитрющим зеленым глазам и роскошной окраске.

У пушистого есть даже собственный профиль в Инстаграме и Фейсбуке с армией из более чем 190 тысяч подписчиков.

Хозяев Тора не раз обвиняли в обмане: мол, котик-то ненастоящий, вы просто прифотошопили ему туловище тигра! Что поделать, и у славы есть обратная сторона.

Бенгальские коты - непростая порода, хотя и очень коммуникабельная. По статистике, ежемесячно 20 человек отказываются от этих милах из-за их буйного нрава. Еще они очень разговорчивые и могут издавать широкий спектр звуков, от щебета до скрипа и воплей. Тор, к примеру, будет орать всё громче и громче, если на него не обращать внимание.

Любимое лакомство Тора - креветки. Его хозяева смеются, что он вытрясет всю душу, пока не получит вкусняшку.

У котейки есть свой ритуал отхода ко сну. Он носится по дому как угорелый, прыгает на стены и ведет себя как капризный ребенок, который не хочет ложиться спать. Чуть позже он успокаивается и засыпает.

Тор очень любвеобильный и просто обожает, когда ему чешут пузико. Иногда, если хозяева хорошо себя вели, он позволяет сделать себе массаж лапок.

Владелец котяры Рани даже выпустил календарь, постеры и собственную линейку одежды с изображением своего роскошного любимца. А еще с помощью Тора он хочет посодействовать благотворительности в пользу животных.

"Возможно, популярность Тора поможет привлечь больше внимания к приютам для бездомных животных. Хотя мы и не забирали его из приюта, я восхищаюсь людьми, которые помогают котам и собакам найти дом, где их будут любить", - делится парень.

Тор невероятно крут и обаятелен, но тех, кто захочет приобрести бенгальского кота, ждет еще один "сюрприз". Эта порода не из дешевых, средняя цена на котенка в зависимости от класса составляет от 22 до 80 тысяч рублей!

Эти кошки - не для слабаков! Но их любовь сторицей покроет мелкие бытовые неприятности, вроде душераздирающего воя, разодранных штор или расцарапанных рук. Дело-то житейское!

А как ты находишь этого шикарного котика? Поделись в комментариях и расскажи о нём друзьям!

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