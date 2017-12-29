Точный гороскоп на пятницу

Сегодня гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное - воспользоваться этим, перейдя от слов к делу. Сегодня есть шанс "вытянуть" даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими - старайтесь не давить на окружающих, иначе получите жесткий отпор и потратите весь могучий потенциал этого дня на бессмысленные пререкания.

Овен

Сегодня Овен будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Овен вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Овен сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Телец

Тельца будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Тельца, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Телец легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Близнецы

Близнецам очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - им и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Близнецам сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Рак

Жизненный потенциал Рака будет на высоте! Даже если сам Рак этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Раку в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Лев

Где-то в глубине души у Льва сегодня проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Лев склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Дева

Деве лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Девы интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Весы

Весы проведут день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Весы будут настроены на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Весами, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Скорпион

Скорпиона может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Скорпион не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Скорпиону останется только упорно стоять на своем.

Стрелец

Стрелец будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, сегодня у Стрельца есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Стрелец может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Козерог

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Козерога! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Козерогу захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Водолей

Среди всех прочих дел на первом месте у Водолея будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Рыбы

Рыбы рискуют семь раз отрезать, прежде чем вспомнят о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять их действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Рыбы попросту не успеют. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Рыбам полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

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