Маленькая, но очень отважная собака защищает свою хозяйку - ВИДЕО

В Хайфоне, Вьетнам, живет маленькая, но очень гордая собака, которая всегда защищает свою хозяйку.

В данном видео мама девушки сделала вид, что хочет наказать дочь, чтобы показать, какая у животного будет реакция, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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