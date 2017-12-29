Маленькая, но очень отважная собака защищает свою хозяйку - ВИДЕО

29 декабря 2017 12:28

В Хайфоне, Вьетнам, живет маленькая, но очень гордая собака, которая всегда защищает свою хозяйку.

В данном видео мама девушки сделала вид, что хочет наказать дочь, чтобы показать, какая у животного будет реакция, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Нажмите на видео для просмотра:

Маленькая, но очень отважная собака защищает свою хозяйку

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