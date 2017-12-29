У Apple отсудили права на имя Стива Джобса
Итальянские бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато выиграли судебный спор с компанией Apple за право коммерческого использования имени Стива Джобса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В 2012 году братья зарегистрировали торговую марку Steve Jobs, которая на тот момент была свободной. По их словам, в Apple "даже не задумывались" о том, чтобы оформить свои права на имя основателя компании.
Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) признало регистрацию правомерной еще в 2014 году, однако разбирательство с Apple продлилось еще три года. Итальянские предприниматели настаивали на том, что имя Стива Джобса юридически не закреплено за американской компанией. Кроме того, спор велся вокруг логотипа компании Steve Jobs - "надкусанной" сбоку латинской буквы J. По версии юристов Apple, символика обоих брендов похожа до степени смешения. Суд с этим доводом не согласился.
Под брендом Steve Jobs производится различная одежда. Братья Барбато планируют выпускать под торговой маркой и смартфоны, правда, на платформе Android.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на пятницу
Ученые раскрыли механизм появления никотиновой зависимости
Брата Рианны убили после того, как они вместе отпраздновали Рождество - ФОТО
Азербайджанки в 2018 году станут еще красивее – подробности от Oriflame - ФОТО
-
28 Дек. 16:54 6 336
-
28 Дек. 17:54 6 218
-
28 Дек. 18:37 5 058
-
28 Дек. 17:22 4 480
-
28 Дек. 14:14 3 594