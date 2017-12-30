Американская семья 34 года наряжает одну и ту же живую сосну - ФОТО

В 1983 году Джо (Joe) и Джина Мистретта (Gina Mistretta) из Ирвайна купили к Рождеству шотландскую сосну за 20 долларов. Деревце достигало в высоту всего 60 сантиметров - оно было таким маленьким, что могло выдержать только одну гирлянду, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. После праздников сосна не выглядела мертвой, американцам стало жаль ее выбрасывать, и они сохранили дерево до следующего Рождества. Так родилась традиция, которой исполнилось уже 34 года. Теперь семья собирается передать дерево по наследству сыну.

Супруги Мистретта

Сосну поливали, несколько раз в год пересаживали, а глава семьи регулярно подпиливал ствол, чтобы он помещался под потолком комнаты. Дерево даже пережило пожар. В какой-то момент, чтобы 130-килограммовое дерево можно было пронести через входную дверь дома, ее пришлось расширить в два раза.

Дети Мистретта: слева Майкл, 27 лет, справа Джо-младший, 31 год

Забавно, что сосна старше обоих детей в семье: Майкл и Джо-младший никогда не отмечали праздник со срезанными или искусственными елями. Поэтому ежегодные свалки из елок после Рождества кажутся Майклу дикими: "Я просто ненавижу, когда идешь по улице и видишь, как люди выбрасывают деревья".

Майкл и Джо-младший украшают сосну

По подсчетам профессора Университета штата Калифорния Джона Бока, за 34 года дерево поглотило больше тонны углекислого газа - такое его количество образуется при сожжении 540 килограммов угля. Благодаря тому, что семья не стала каждый год срубать разные деревья, она уменьшила газовые выбросы из теплиц. Для сравнения: если бы они все это время каждый год приносили домой живые ели, то произвели бы 170 килограммов углекислого газа, а если бы раз в пять лет покупали искусственную ель, то 125 килограммов.

Украшения на знаменитом дереве

Майкл, Джо-младший, Джина и Джо

Супруги передали традицию сыну Джо-младшему и его девушке, которые живут в области залива Сан-Франциско. У них свое маленькое деревце в горшке, которое они планируют использовать год за годом. Ну а это дерево, скорее всего, унаследует младший сын Майкл. Шотландские сосны живут от 150 до 300 лет, а Мистретта планируют хранить свое дерево как можно дольше. "Вы еще развеете на него наш пепел", - пошутил глава семьи в разговоре с журналистами.