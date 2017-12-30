Советы о долголетии от 105-летнего японского доктора Шигеаки Хинохарани

Этот японский врач жил до 105 лет, передает Day.Az со ссылкой на Hekimtap.az. Вот его совет на долгую жизнь.

Доктор Сигэаки Хинохара, японский врач, который хорошо жил в его сотнях, предлагает некоторые советы, чтобы жить дольше.

Доктор Сигэаки Хинохара, которому приписывают основы японской медицины и который помог сделать Японию мировым лидером в долголетии, часто практиковал то, что он проповедовал.

Врач, почётный председатель Международного университета Св. Луки и почетный президент Международной больницы Св. Луки рекомендовал несколько основных рекомендаций для долгой и здоровой жизни в интервью журналисту Japan Times Юдиту Кавагути.

Среди них: Не уходите на пенсию. И если вам нужно уйти на пенсию, делайте это гораздо позже 65 лет.

В интервью японскому журналисту он рассказал, что в Японии люди выходили на пенсию в возрасте 65 лет, когда ещё средняя продолжительность жизни составляла 68 лет. Теперь люди живут намного дольше - по состоянию на 2015 год, средняя продолжительность жизни в Японии составляет 84 года, поэтому и пенсионный возраст должен наступать позже.

За несколько месяцев до своей смерти 18 июля в Токио Хинохара продолжал лечить пациентов и работать по 18 часов в день, записывая людей на прием на пять лет вперед. Ему было 105 лет.

Он считал, что главное в жизни - делать свой вклад, поэтому у него было потрясающее стремление помогать людям, просыпаться рано утром и делать что-то замечательное для других людей, - сказала Би-би-си Кавагучи, которая считала Хинохару своим наставником. - Это то, что придавало ему сил и желания жить.

"У него всегда были цели на сегодня, на завтра и на ближайшие 5 лет".

Другие методические рекомендации Хинохара для счастливой и долгой жизни:

Меньше беспокойтесь о еде и сне, больше веселитесь. "Мы все помним, как в детстве мы постоянно веселились, забывая о еде и сне. Я считаю, что мы должны сохранить такое же отношение даже, когда становимся взрослыми. Лучше не утомлять организм лишними правилами, как обеденное время и время спать".

Если хотите жить долго, не набирайте лишнего веса. "На завтрак я пью кофе, стакан молока и немного апельсинового сока со столовой ложкой оливкового масла. Оливковое масло поддерживает здоровье артерий и кожи. На обед у меня молоко и несколько печеней, или вообще ничего, когда я слишком занят, чтобы поесть. Я никогда не чувствую голода, потому что я сосредоточен на своей работе. На ужин - овощи, немного рыбы и риса, и два раза в неделю - 100 г нежирного мяса".

Не стоит слепо следовать тому, что говорит ваш врач. "Когда врач рекомендует вам обследоваться или провести операцию, спросите, предложил бы он то же самое, своей жене или детям. Вопреки распространенному мнению, врачи не могут вылечить всех. Так зачем причинять ненужную боль с хирургией? Я думаю, что музыка и терапия с участием животных может помочь больше, чем кажется многим врачам".

Чтобы преодолеть боль, получайте удовольствие. "Боль непостижима, и веселиться - лучший способ о ней забыть. Если у ребёнка болит зуб, и вы начинаете играть вместе, он сразу забывает о боли. Больницы должны удовлетворять основную потребность пациентов: мы все хотим веселиться. В св. Люки у нас есть музыкальная и животная терапия, а также художественные занятия".

Всегда поднимайтесь по лестнице и несите свои вещи сами. "Я перешагиваю через ступеньку, чтобы мои мышцы работали".