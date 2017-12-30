Гороскоп карьеры на 2018 год

Овен

С карьерой в 2018 году представителям этого знака повезёт как нельзя кстати. Они будут идти напролом поставленным задачам, и никто и ничто их не изменит. Во второй половине года у них появиться возможность проявить себя в любимом деле и занять лидирующую позицию в коллективе. Их заметят, оценят и предоставят возможность занять соответствующую должность. Испытание будет не из лёгких, и далеко не все Овны его пройдут. Большинству из них помешает их горячий нрав и излишняя дерзость. Они настолько возгордятся предыдущими успехами, что начнут вступать в необузданные споры с начальством, чем только больше его разгневают. Звезды советуют "сбавить обороты", иначе можете потерять не только должность, но и работу.

Телец

В 2018 году представители этого созвездия захотят достигнуть небывалых высот на работе. Они будут очень много трудиться, чтобы поправить своё финансовое благосостояние. Тельцы большие трудоголики и педанты, они очень ответственны и порядочны в работе. Поэтому их труды будут замечены руководством и оценены по достоинству. Они не рвутся за очень высокой должностью, им достаточно быть линейным руководителям среднего звена, чтобы меньше травмировать и без того расшатанную нервную систему. Тельцы никогда не отказываются от дополнительной работы. К концу года их может ждать выгодное предложение сменить работу на более престижную и хорошо оплачиваемую. Возможно, новая работа будет предусматривать новое место жительства.

Близнецы

Год Собаки будет удачен в плане карьеры. Близнецы будут занимать высокие руководящие должности. Однако высокие чины не являются самоцелью представителей этого знака. Главная цель - заработать как можно больше денег. Они с лёгкостью предпочтут значимую руководящую должность неприметной обыденной, лишь бы там была возможность неплохо зарабатывать.

Близнецам удастся себя проявить в торговых сферах, бартерных сделках и перепродажах. Во второй половине года Близнецы предпочтут суетливой работе оседлую и более монотонную. И всё же звёзды рекомендуют обратить внимание на торговые профессии, ибо там Близнецы будут очень комфортно себя чувствовать.

Рак

Если Раки поставят за основу добиться в новом году карьерных высот, то для начала им нужно будет соответствовать, как профессионалам. Для этого не помешает получить ещё один диплом о высшем образовании в смежной профессии, ну или хотя бы, закончить подготовительные курсы. Ваши труды не пройдут даром и в скором времени Ракам предложат интересную должность.

Осень будет хорошей порой для стремительной и продуктивной работы. Несмотря на все аудиты, проверки вы с достоинством их пройдёте и ещё раз не дадите усомниться в своём профессионализме. Не удивляйтесь, если через время вы узнаете, что все эти проверки были организованы не случайно.

Лев

Представители знака в год Собаки ослабнут свои позиции относительно жадного рвения к власти. Они предпочтут вечной гонке спокойную размеренную работу с хорошим окладом. С конца весны многие из них захотят отправиться в свободное плавание и заняться частным бизнесом в сфере деятельности, где они чувствуют себя как рыба в воде.

Во второй половине года звезды будут также благосклонны к царскому знаку и предвещают им неплохое повышение на работе. Удачное развитие бизнеса ждёт и Львов-предпринимателей, а учитывая условия мирового кризиса, можно считать, что Львам повезёт как никому другому. Они смогут воплотить в жизнь все свои сумасшедшие идеи и даже немало на этом заработать.

Дева

Многие представители знака основной целью на 2018 год поставят повышение по карьерной службе. Дорога к пьедесталу будет непростой и тернистой. Девам придётся немало потрудиться, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Девам стоит сконцентрироваться на работе и не отвлекаться на пустяки, иначе их рассеянность ни то чтобы не приблизит к заветной мечте, а откатит на 10 шагов назад. Желаемого результата может и не произойти в ближайшие полгода, но с приходом лета всё может кардинально измениться. Именно с середины лета многих представителей знака ждёт успех. Им могут предложить смену деятельности, возможно за рубежом своей родины. Тех, кто решит остаться в родных краях, проявят сноровку и находчивость. Их креативные идеи будут по достоинству отмечены руководством и будут вознаграждены достойной прибавкой к зарплате.

Весы

В плане карьеры у представителя воздушного знака в 2018 году полосы будут меняться как на спине зебры, чередуясь то белой, то чёрной. Главной причиной таких частых перемен будет обусловлено превышение своих полномочий, как руководителя. Весы то и дело будут злоупотреблять служебным положением в личных корыстных целях. Это ни останется не замеченным со стороны коллег и в скором времени доброжелательные сотрудники раскроют глаза вышестоящему руководству на происходящее. Скорей всего Весам придётся покинуть работу. Получше дела пойдут у Весов-предпринимателей. Особенно у тех представителей знака, которые занимаются своим любимым делом или развивают свои творческие способности путём финансирования их. Об их творчестве узнает очень много людей, и буквально каждый захочет прикоснуться к шедевральному творению. Весы смогут неплохо на этом заработать.

Скорпион

С начала года представителям знака выпадет уникальная возможность неплохо заработать с помощью смены работы. Некоторым Скорпионам в смене профессии помогут давние друзья и хорошие связи. Удержаться на новой работе смогут лишь те Скорпионы, которые имеют узко квалифицированную специальность. Иначе можно распрощаться с новой работой уже в скором времени.

Оставшись без средств существования, звёзды не рекомендуют воспринимать всерьёз идею о работе за границей, т.к. обогатиться вы там вряд ли сможете, а потратить время и заработать меньше, чем представляете, запросто можете. Кроме того в новом году Собака сулит Скорпионам частые перебои в работе в связи с тем, что на низкую оплату труда они не согласятся, а на высокую им не хватит специализации.

Стрелец

Стрельцам в полной мере предстоит испытать на себе что такое соперничество на работе. Только устояв в условиях конкуренции, представители знака будут успешны. Но не стоит пугаться: наряду с людьми, стремящимися подставить подножку, всегда найдутся те, кто готов подать руку помощи и удержать от падения.

Среди Стрельцов найдутся и те, кто примет смелое решение попробовать себя в другом профессиональном направлении. Найти своё призвание получится не сразу, придётся потратить немалое количество времени, нервов и сил. Но это того стоит. В конечном итоге начатое дело завершится успехом и представители знака не пожалеют о сделанном шаге. Они очень быстро смогут решить возникшие трудности с деньгами.

Козерог

В плане карьеры 2018 год не самый лучший. И проблема вовсе не в их некомпетентности, а в том, что они настолько опасны, когда речь идёт о "тёпленьком местечке", что Козероги не взирая ни на что, будут упорно идти к своей цели, круша всё на своём пути. Они не пощадят никого. Коллеги, почувствовав опасность, спланируют ответный план мести, и тогда Козероги могут здорово пожалеть о содеянном.

Далее представителям этого знака придётся стать перед выбором: либо наладить контакт с коллегами и остаться в желаемой должности, либо увольняться. Проще всего будет Козерогам-предпринимателям, ведь владелец собственного бизнеса сам диктует погоду в коллективе и никто им не указ.

Водолей

Достижение каких-либо высот в год Собаки прямо пропорционально будет зависеть от крепких связей с окружающими. У некоторых Водолеев появится возможность неплохо заработать на собственных разработках и новациях. Также успех ждёт тех представителей знака, которые заняты научно-исследовательскими работами.

В летний период многие Водолеи придут к выводам, что работать в больших коллективах им не по силу, т.к. имея за плечами хороший потенциал, приходиться бесконечно делиться опытом, оставаясь в тени славы. Они предпочтут командную работу одиночной. Некоторые из них даже рискнут уехать на заработки за границу. Остановившись на таком выборе, Водолеи смогут там заработать приличную сумму денег.

Рыбы

Рыбы хоть и имеют потенциал к управлению людьми, но они на самом деле к этому не стремятся. Они себя достаточно любят и обожают, чтобы нервничать из-за таких пустяков, как работа и должность. Астрологи советуют искать себя в сфере креатива, а т.к. у Рыб есть все способности и умения к творчеству, то дорога им тут всегда открыта. Там их ждёт светлое и беззаботное будущее. С приходом осени Рыбы окунутся в поиски новой работы или дополнительного источника дохода. Найдя такую работу, по началу Рыбы будут очень довольны таким исходом событий, но вскоре они поменяют точку зрения. Плотный график работы, постоянная загруженность, усталость, бессонница приведут к стрессам, раздражительности и ссорам в семье. Всё вокруг начнёт разрушаться, и Рыбы осознают, как опрометчиво они поступили.

Источник: astropoint.ru

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