Значимые астрономические события, которые ждут нас в 2018 году

Великое противостояние Марса и Земли, когда две соседние планеты сходятся на минимальное расстояние, полное лунное затмение, традиционные сезонные метеорные потоки или "дожди" - 2018 год будет богат на астрономические явления, которые можно будет наблюдать с Земли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин составил специальный календарь таких событий и рассказал ТАСС, что интересного ждет в следующем году.

Первое значимое событие произойдет 1 января. Незадолго до восхода Солнца на небе невооруженным глазом будет хорошо виден Меркурий, а 7 января произойдет одно из самых примечательных "сближений планет".

"Без телескопа можно будет увидеть Марс и Юпитер на небе так близко, что их вполне смог бы закрыть собой диск полной Луны. Конечно, реальное расстояние между этими планетами огромное, но в эту ночь они выстроятся так, что будут видимы фактически по соседству друг с другом. А 11 января рядом с этой парой планет пройдет еще и Луна, что тоже стоит увидеть", - рассказал Кашин.

Луна закроет Альдебаран

27 января можно будет увидеть первое в новом году покрытие Луной звезды Альдебаран из созвездия Тельца. Это астрономическое событие в течение года произойдет несколько раз.

"Еще начиная с ноября 2017 года на пути у Луны оказались звезда Регул из созвездия Льва и звезда Альдебаран из созвездия Тельца. Она через них идет по небу: каждый месяц обращается вокруг Земли и, соответственно, каждый месяц закрывает их собой. Через какое-то время эта эпоха покрытий закончится", - пояснил собеседник агентства.

Кашин отметил, что, по одной из версий, именно подобные астрономические наблюдения яркой звезды рядом с Луной могли навеять древним людям идею известного символа - месяца со звездой. Сейчас он присутствует на флагах многих восточных государств.

Венера и Уран

С 19 февраля по вечерам на небе будет видна Венера, наблюдать ее можно будет в течение нескольких месяцев. 4 марта на расстоянии двух дисков Луны (1 градус) севернее Венеры пройдет Меркурий, а 29 марта Венера пройдет в 0,1 градуса южнее Урана.

"Это очень интересное обстоятельство. Представьте себе, Венера - ярчайшая планета нашего неба - и Уран, который глазом мы на засвеченном городском небе не видим. Нам нужен телескоп, а еще нужен какой-то ориентир, чтобы направить его именно на Уран. А тут вообще уникальная ситуация - ярчайшая планета Венера и рядом с ней (в одной пятой диска Луны) - Уран", - пояснил Кашин.

Лучшие условия для наблюдения гиганта Юпитера сложатся 9 мая - он выйдет в противостояние Солнцу. По словам астронома, примерно каждые 13 месяцев эта планета сближается с Землей на минимальное расстояние и освещаемый Солнцем Юпитер в небе становится ярче, а в телескоп выглядит крупнее.

Великое противостояние

Июль 2018 года, по словам Кашина, - самый многообещающий в плане астрономических явлений месяц. 10 июля Венера пройдет в 1 градусе севернее звезды Регул: два ярких объекта будут видны на расстоянии двух лунных дисков друг от друга. Но самое интересное событие произойдет в ночь на 28 июля - планета Марс будет находиться на самом близком расстоянии от Земли за последние 15-17 лет. Это называется "великим противостоянием".

"Дело в том, что Марс вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите: он то приближается к Солнцу, то отдаляется. Каждые 2,5 года наша планета догоняет Марс, и мы оказываемся на близких расстояниях, но, если в этот момент Марс как раз приблизился к Солнцу, расстояние между нашими планетами оказывается минимальным из возможного (на этот раз - примерно 56-58 млн км - прим. ТАСС). Это - "великое противостояние". В эти моменты в сильные телескопы хорошо можно различать элементы марсианского рельефа", - рассказал Кашин.

Кроме того, по его словам, на эту же ночь выпадает еще и одно из самых продолжительных лунных затмений. Луна будет находиться в тени Земли почти полтора часа, окрасившись в багровые тона.

Метеоритные дожди

Максимум одного из самых известных метеорных потоков - Персеиды из созвездия Персея - будет наблюдаться 13 августа. Кашин напомнил, что в отдельные годы можно было наблюдать до 60 ярких метеоров в час.

"Чтобы почувствовать весь эффект, смотреть обязательно надо за городом - там виден даже след от метеора. По треку пролета метеор ионизирует атмосферный воздух. Столп ионизации вокруг него может достигать нескольких метров. А это вызывает свечение: метеор пролетел, а глаз еще видит светлую полосу за ним - это плазма атмосферы светится и дает такой красивый эффект", - пояснил Кашин.

Еще один мощный метеорный поток - Дракониды из созвездия Дракона - достигнет максимальной активности к 8 октября, а другой обильный звездный дождь традиционно связывают с потоком Геминиды из созвездия Близнецов. В среднем можно увидеть около 75 метеоров в час. В 2018 году его максимум придется на 14 декабря и, если погода не подведет, станет самым зрелищным астрономическим событием конца 2018 года.

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