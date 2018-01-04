11 бытовых предметов, которые вам нужно перестать использовать прямо сейчас - ФОТО

Каждый день мы используем одноразовые влажные салфетки, пьем кофе из капсульных кофемашин и сталкиваемся с множеством совершенно обычных предметов бытового пользования. При этом вряд ли кому-то из нас приходят мысли о вреде этих вещей для здоровья или экологии, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Давайте посмотрим, какие бытовые предметы лучше перестать использовать уже сегодня.

Кофейные капсулы

Кофейные капсулы - источник вкусного кофе в домашних условиях за относительно небольшие деньги и при полном отсутствии грязи. Неудивительно, что кофемашины капсульного типа стали так популярны: по данным Национальной кофейной ассоциации США, они есть у 29% американских семей. Но в остальном за эти капсулы приходится расплачиваться гораздо дороже, поскольку пластиковые и алюминиевые капсулы сложно перерабатывать. Каждый год миллиарды отработанных кофейных капсул заканчивают свой путь на свалке. Бывший генеральный директор компании Nespresso Жан-Поль Гайяр заявил, что они способствуют экологической катастрофе, хотя эта компания утверждает, что занимается вопросом экологичности производства и переработкой капсул. Недавно в немецком городе Гамбург ввели запрет на использование кофейных капсул в общественных заведениях. Похоже, бои за кофейные капсулы только начинаются.

Косметика с пластиковыми микрогранулами

Многие производители зубной пасты добавляют в свою продукцию пластиковые микрогранулы. Это один из самых крупных источников пластика, который ежегодно попадает в Мировой океан в объемах, достигающих 8 миллионов тонн. Попадание пластиковых гранул в океан имеет ужасные последствия для живой природы и морской экологии. Они не биоразлагаемы и слишком малы, чтобы улавливаться фильтрующими приспособлениями, а по мере их передвижения они притягивают токсичные химикаты. Эти микроскопические вредители также содержатся в различных гелях для душа и скрабах. Остается надеяться, что это скоро закончится. Экс-президент США Барак Обама ввел запрет на использование пластиковых микрогранул в производстве косметики и бытовой химии, и многие европейские страны следуют этому примеру.

Одноразовые палочки для еды

Китайские палочки для еды одноразового использования оставляют Азию без лесов. По данным Гринписа, каждый год почти 4 миллиона деревьев приносится в жертву, чтобы произвести 57 миллиардов пар палочек. Кроме того, палочки обрабатываются химикатами, способными вызывать заболевания дыхательной системы. Одноразовые палочки для еды - это еще и проблема прав человека, поскольку иногда их производят в исправительно-трудовых лагерях, по данным правозащитной организации Amnesty International.

Одноразовые влажные салфетки

Одноразовые влажные салфетки набирают популярность как средство личной гигиены и инструмент для уборки помещений. Часто на них стоит обозначение, что их можно спускать в унитаз, но во влажных салфетках содержится пластик, и они не растворяются так хорошо, как бумага. Когда их смывают в канализацию, они могут стать причиной засорения очистительных сооружений и в огромном количестве выносятся на берег на общественных пляжах.

Пластиковые пакеты

Пластиковые пакеты - один из самых вредных источников ежедневного загрязнения окружающей среды. По некоторым оценкам, каждый год выбрасывается до одного триллиона неразлагаемых пакетов, и они оказываются в водоемах, заполняют мусорные свалки и выделяют ядовитые химические соединения при сжигании. Инициативы по контролю над распространением пластиковых пакетов, такие как ввод платы за них в супермаркетах, начинают оказывать положительный эффект.

Одноразовые батарейки

Батарейки, как правило, содержат ядовитый коктейль из вредных для экологии элементов, включая кадмий, свинец и ртуть, которые просачиваются в почву и подземные источники воды и вызывают опасное загрязнение окружающей среды. Если их сжигать, тяжелые металлы попадают в воздух, и это может отрицательно сказываться на здоровье людей. Центры переработки батареек набирают популярность, но лучше использовать перезаряжающиеся аккумуляторы.

Чайные пакетики

Традиционные бумажные чайные пакетики содержат пластиковые элементы, но производители все больше используют новые формулы на основе нейлона или полиэтилентерефталата (PET). Считается, что в пластиковых чайных пакетиках качество заварки лучше, но они не поддаются биоразложению и есть опасения, что они выделяют в почву опасные токсины.

Мыло с триклозаном

Многие марки мыла для рук содержат сомнительный компонент триклозан, который связывают с некоторыми тяжелыми заболеваниями. Также известно, что он вызывает рак у мышей. Кроме того, триклозан невероятно устойчив и может не растворяться при санитарной обработке воды. Это означает, что он попадает в океан и уничтожает бактерии, лежащие в основе пищевой цепочки. Движение за запрет триклозана набирает обороты, однако пока лучше всего внимательно читать состав на этикетке.

Остатки гормональных контрацептивов

Появляется все больше свидетельств того, что гормональные контрацептивы оказывают влияние на популяцию рыб в океане. Как такое возможно? Согласно исследованиям, некоторые виды утратили способность к воспроизведению из-за эндокринных деструкторов, что повлияло на популяцию и на пищевую цепочку в целом. Прекращать использовать контрацептивы, конечно, не стоит, однако, если вам необходимо выбросить их, не сливайте их, пожалуйста, в канализацию.

Упаковочные материалы из полистирена

Одноразовую упаковку сложно представить без материалов на основе полистирена, однако он не подлежит биоразложению и его трудно перерабатывать. В результате он оказывается на свалках, засоряет леса и отравляет маленькие виды животных. Несколько городов США запретили использование этого материала. К счастью, сейчас доступны различные альтернативы такой упаковке.

Одноразовые бритвенные станки

Дешевое бритье дорого обходится из-за производства стали, которое требует больших расходов угля и пластика, а также использования большого количества воды. Только лишь в США ежегодно выбрасывается до двух миллиардов одноразовых бритвенных станков. Ради сохранения экологии лучше использовать современные электробритвы или бритвенные станки многоразового использования.