Фотограф британской королевской семьи показал главные снимки 2017 года - ФОТО

2017 год для дома Виндзоров был особенным: герцогиня Кембриджская объявила о третьей беременности, их с принцем Уильямом сын пошел в младшую школу, герцог Филипп Эдинбургский отошел от дел, а принц Гарри обручился с актрисой Меган Маркл.

Фотограф британской королевской семьи Крис Джексон выбрал свои любимые фотографии монарших особ за год, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Королева Елизавета во время посещения Drapers' Hall.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в музее Орсе в Париже.

Принц Джордж на фото, сделанном в честь его четырехлетия.

Принц Гарри и бывший президент США Барак Обама на соревнованиях "Игры непокоренных" в Торонто. "Мне удалось запечатлеть двух значимых людей, которые смогли найти общий язык и поддерживать дружеские отношения", - прокомментировал этот снимок фотограф.

Принцу Чарльзу демонстрируют новый пылесос Dyson V8 Absolute. Технологический центр Dyson, Сингапур.

Королева и герцог Эдинбургский с азиатской слонихой Донной в Уипснейдском зоопарке Зоологического общества Лондона.

Волейбольный матч на "Играх непокоренных", на трибунах принц Гарри и девочка Эмили, укравшая у соседа попкорн.

Принцесса Шарлотта во время визита в Берлин.

Кейт, Уильям и Гарри присоединились к группе их благотворительного фонда Heads Together на подготовке к Лондонскому марафону.

Первый день принца Джорджа в младшей школе.

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл во время официального объявления об их помолвке.