Американка бросила вызов смерти, выйдя замуж за 18 часов до кончины - ФОТО

В США девушка бросила вызов смерти, выйдя замуж за 18 часов до кончины.

Неизлечимо больная 31-летняя Хизер Линдсей и ее возлюбленный 35-летний Дэвид Моше сыграли свадьбу прямо в больничной палате Святого Франциска в Коннектикуте.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, идя на этот шаг, Дэвид знал, что совсем скоро потеряет свою любимую жену, но ему так хотелось сделать последние часы ее жизни счастливыми.

У девушки последняя форма рака молочной железы. К моменту торжества рак уже поразил мозг и легкие Хизер, она не могла двигаться и с трудом говорила.

По словам родственников, труднее всего ей далась клятва.

"Смерть, я не боюсь тебя! Мое сердце наполнено любовью! И я собираюсь доказать это прямо сейчас", - сказала Хизер.

Свадебные фотографии были выложены в "Фейсбук".