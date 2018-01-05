Уборка семь раз в день: как живется матери десяти сыновей - ФОТО

Алексис Бретт ежедневно встает в полшестого утра и начинает уборку. Пять раз за день она загружает стиральную машину и семь раз пылесосит, чтобы ее дом не выглядел как после бомбежки. Дело в том, что у Алексис десять детей и все они мальчики, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

День 38-летней Алексис Бретт из Инвернесса расписан буквально по минутам. Большая часть времени уходит на уборку дома. Но все же три раза в неделю многодетная мать ходит в спортзал, а недавно получила квалификацию фитнес-тренера и в следующем году планирует начать занятия.

Каждый день Алексис начинается в полшестого утра. Она одевается, красится и делает укладку. Женщина утверждает, что уже долгое время у нее не было выходных.

"Валяться в постели? Я уже и забыла, что это такое. Я думаю, что у меня получится это сделать только к 2034 году, когда у меня уже внуки будут, наверное".

Алексис жалуется, что она даже не может полежать в ванной.

"Я даже не пытаюсь этого делать, потому что как только я захожу в ванную, то слышу стук в дверь от кого-нибудь из сыновей, которому что-нибудь от меня надо".

Конечно, с таким количеством мужчин в доме присутствие женщины почти незаметно.

"Дома не так много девчачьих вещей, если не считать моей косметички и щипцов для укладки".

Сразу при входе в дом Алексис становится понятно, что это мужской мир: в коридоре стоят 60 пар кроссовок и ботинок, по дому разбросаны десять игровых консолей. Неудивительно, что Алексис сутки проводит за уборкой, чтобы не было похоже, что по ее дому прошелся торнадо. Каждый день она пылесосит по семь раз.

После макияжа и прически Алексис идет будить детей: 16-летнего Кэмпбелла, 14-летнего Харрисона, 12-летнего Кори, девятилетнего Лаклана, восьмилетнего Броуди, семилетнего Брона, пятилетнего Хантера, Мака трех лет, Блейка, которому два, и семимесячного Ротгайда. Иногда готовить еду и ухаживать за детьми Алексис помогает муж, у которого сменный график работы. Даже несмотря на загруженность, Алексис с мужем два раза в месяц куда-нибудь выбираются.

Алексис сказала, что не хочет воспитывать целую футбольную команду и планирует сделать стерилизацию. Многие считают, что в семье так много детей, потому что они хотели наконец родить девочку, но Алексис утверждает, что это не так.

"Люди постоянно спрашивают, не пытались ли мы родить девочку. И я честно могу ответить: "Нет". Я довольна своими мальчиками. Я даже не знаю, что бы я делала, родись сейчас у нас девочка".