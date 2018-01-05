100-летняя француженка, заправляющая собственным баром, знает оригинальный рецепт долголетия - ФОТО

Многие люди, достигнув преклонного возраста, постепенно замедляют свой жизненный ритм. Но только не Мария-Луиза Вирт. Ей уже 100 лет, а она все еще управляет собственным баром в коммуне Исберг на севере Франции, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. И не собирается отходить от стойки, несмотря на то, что многих бывших завсегдатаев уже нет в живых. Ни за что не догадаетесь, в чем она видит секрет своего долголетия.

Родители Марии-Луизы открыли этот бар в 1932 году, и девочка сразу же встала за стойку. Сколько лет прошло, а традиции остаются непоколебимыми. На окнах все так же кружевные занавески, а внутри нет ни кофемашины, ни пивного насоса. "Мой бар остается неизменным уже более 50 лет, - говорит Мария-Луиза. - Отсутствие современной техники - дань памяти родителям.

Более того, у этого крошечного бара площадью около 20 квадратных метров нет даже названия. "Если у тебя хорошее пиво, тебе не нужно название", - считает владелица, которую все в округе знают как Мэри-Лу.

На вопрос, как ей удается управляться с баром в столь почтенном возрасте, француженка отвечает так: "Я никогда не ем фрукты и молочные продукты вроде йогуртов. Они влияют на гормональную систему. Я предпочитаю запивать еду водой и позволяю себе стаканчик чего-нибудь горячительного за ужином".