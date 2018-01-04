Танцор бросил вызов законам гравитации и пожалел об этом - ВИДЕО

Неизвестный молодой человек решил продемонстрировать телодвижения в стиле Майкла Джексона, но не рассчитал габаритов своего тела и совершил болезненное падение, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Мужчина оказался на полу после того, как выполнил танцевальные движения, стоя на стуле. Судя по тому, что он не сразу появился в кадре, можно сделать вывод о болезненности "приземления".

Видеоролик был опубликован на странице развлекательного сообщества в Facebook 19 декабря. Точное место и дата проведения съёмки не уточняются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

