Танцор бросил вызов законам гравитации и пожалел об этом - ВИДЕО
4 января 2018 16:34 189
Неизвестный молодой человек решил продемонстрировать телодвижения в стиле Майкла Джексона, но не рассчитал габаритов своего тела и совершил болезненное падение, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Мужчина оказался на полу после того, как выполнил танцевальные движения, стоя на стуле. Судя по тому, что он не сразу появился в кадре, можно сделать вывод о болезненности "приземления".
Видеоролик был опубликован на странице развлекательного сообщества в Facebook 19 декабря. Точное место и дата проведения съёмки не уточняются.
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