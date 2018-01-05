Точный гороскоп на пятницу

Про сегодняшний гороскоп можно сказать поговоркой: "Ум и сердце не в ладу". Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности. Противоречивость дня может выражаться в том, что логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции - прямо в противоположную. Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!

Овен

Сегодня у Овна может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Овна чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Телец

Тельца может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Телец сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Близнецы

Близнецы постоянно будут отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов сегодняшний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Близнецы рискуют зациклиться на них на несколько дней.

Рак

День у Рака будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самого Рака. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Рак не обратил бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Лев

У Льва проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Льва приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Льву надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Дева

Граница между "надо" и "хочу" станет для Девы совсем уж зыбкой. Ей захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Деве не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в ее пользу.

Весы

С самого утра Весы будут находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для них покажется непротивление обстоятельствам. При этом Весы будут необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне могли бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то им не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Весах с полным нежеланием действовать.

Скорпион

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Скорпиона его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Скорпиону много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Стрелец

Сегодня в голову Стрельца придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Стрельцу очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!

Козерог

Звезды гороскопа обещают предоставить Козерогу возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Козерога обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

Водолей

Главной силой Водолея станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Водолей будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Водолею при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Рыбы

В течение дня настроение Рыб будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Рыб в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Рыбам тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook